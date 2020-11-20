Украинский музыкант и фронтмен рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк заболел коронавирусом. Положительный ПЦР-тест певец получил в четверг, 19 ноября. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Все больше украинцев на себе испытывают симптомы коронавируса. Представители отечественного шоу-бизнеса не исключение. Новой звездной жертвой COVID-19 стал 32-летний музыкант Сергей Мартынюк. О диагнозе он объявил на личной странице в фейсбуке.

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Сергей Мартынюк болен коронавирусом

Лидер группы "Фиолет" заявил, что получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Публичное обращение он опубликовал в соцсетях, ведь на протяжении последних дней контактировал с большим количеством людей, готовясь к съемкам видео на новую песню коллектива. Поэтому таким образом Сергей Мартынюк решил предупредить всех друзей и знакомых.

До конца был уверен, что не стану частью ежедневной статистики из новостей, но есть как есть. Вчера получил положительный результат теста, поэтому друзья, приятели и знакомые, с которыми виделся в последнее время – следите за собой,

– написал музыкант.

Он признался, что пока чувствует себя хорошо и следит за температурой тела. К счастью, никаких симптомов COVID-19 артист пока не чувствует и надеется, что болезнь перенесет легко и без осложнений. Как отметил лидер "Фиолет", его диагноз не повлияет на творчество и выход новых песен группы.

"Чувствую себя в целом ок, с контролируемой температурой, головной болью, вкус/обоняние пока при мне. Диареи не наблюдается. Настроен выздороветь быстро и без осложнений", – отметил Сергей Мартынюк.