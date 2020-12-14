Подопечная популярного артиста Монатика певица Lida Lee лишь летом этого года громогласно заявила о старте сольной карьеры. Дебютный клип исполнительницы на песню "Достопримечательность" поразил публику роскошью, поэтому в сети предполагают, что ее продвижением занимается состоятельный бойфренд.

В крайне непростой для шоу-бизнеса год Монатик решил попробовать себя в роли продюсера и взял под крыло бэк-вокалисток и участниц "Голоса страны" NiNO и Lida Lee. С последней из них он выпустил хит "Достопримечательность" и снял очень дорогой клип в Одесском театре оперы и балета. Для программы "Светская жизнь" артистка прокомментировала слухи о том, что завоевывать шоу-бизнес ей помогает бойфренд, который вкладывается в развитие карьеры любимой финансово.

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Lida Lee о состоятельном бойфренде

Певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, не стала отрицать, что действительно встречается с парнем из музыкальной сферы. Любимый поддерживает ее творческий путь и гордится девушкой, ведь не понаслышке знает о тяжелой работе на сцене. Однако Lida Lee заверила, что дорогие клипы, дизайнерская одежда и удачные песни – вклад продюсерского центра Monatik Corporation в ее карьеру.

Это тот человек, который чувствует меня, поддерживает меня во всем и знает, каково это быть музыкантом. Очень приятно, что складывается такое впечатление, но все что делается, делается благодаря нашей команде,

– подчеркнула певица.

Lida Lee заверила, что бойфренд спокойно реагирует на откровенные и провокационные сценические наряды. Сама исполнительница убеждена, что ее образ достаточно сдержан, а в каждом новом аутфите она чувствует себя комфортно. "Ни он, ни я не считаем, что это очень откровенно... Он меня поддерживает на все сто процентов", – отметила певица.