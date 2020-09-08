Успешный блогер, жена украинского телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова покорила сеть нежными фото. Девушка продемонстрировала вариант стильного наряда, который прекрасно подойдет для теплых солнечных дней.

После шумной свадьбы, которая состоялась 12 августа, Даша Квиткова вернулась к привычному рабочему ритму жизни. Девушка продолжает диктовать тренды украинским модницам и на личной инстаграм-странице публикует фотографии, где предстает в актуальных аутфитах.

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Стильный look Даши Квитковой

Блогер позировала перед камерой в льняном светлом платье. Длинные объемные рукава добавляли аутфиту женственности и изысканности. Даша дополнила свой look маленькой коричневой сумочкой, которую держала на плече.

На днях девушка нарастила волосы, о чем сообщила на своем аккаунте в сторис. На этих фото девушка продемонстрировала красивую прическу, которая теперь ежедневно радует ее. Легкие белокурые кудри очень идут знаменитости, на чем поклонники неоднократно подчеркивают в комментариях. На лице девушка сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.



Даша Квиткова в нежном платье / Instagram / @kvittkova



Безупречный аутфит Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova