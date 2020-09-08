Успішна блогерка, дружина українського телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова підкорила мережу ніжними фото. Дівчина продемонструвала варіант стильного вбрання, яке чудово підійде для теплих сонячних днів.

Після гучного весілля, яке відбулося 12 серпня, Даша Квіткова повернулася до звичного робочого ритму життя. Дівчина продовжує диктувати тренди українським модницям і на особистій інстаграм-сторінці публікує світлини, де постає в актуальних аутфітах.

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Стильний look Даші Квіткової

Блогерка позувала перед камерою у лляній світлій сукні. Довгі об'ємні рукави додавали аутфіту жіночності та вишуканості. Даша доповнила свій look маленькою коричневою сумочкою, яку тримала на плечі.

Днями дівчина наростила волосся, про що повідомила на своєму акаунті у сторіс. На цих фото дівчина продемонструвала красиву зачіску, яка тепер щодня радує її. Легкі біляві кучері дуже пасують знаменитості, на чому прихильники неодноразово наголошують в коментарях. На обличчі дівчина зробила легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.



Даша Квіткова у ніжній сукні / Instagram / @kvittkova



Бездоганний аутфіт Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova