День летнего солнцестояния: когда ждать самого длинного дня в 2023 году

День летнего солнцестояния является одним из тех моментов в году, когда Солнце занимает свое высшее положение на небосводе.

Этот день отмечается как один из самых продолжительных дней в году, поскольку Солнце находится над горизонтом в течение наибольшего количества времени. Это приводит к более длинному дню и более короткой ночи. Когда состоится такой день и сколько он продлится – расскажет 24 Канал.

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Когда самый длинный день в 2023 году: продолжительность

День летнего солнцестояния – это астрономический процесс, когда солнце проходит через высшую точку, которая наиболее удалена от экватора небесной сферы.

Проще говоря, в этот период наблюдаем самый длинный день и самую короткую ночь года. В этот момент уровень подъема Солнца на небе считается самым высоким.

Летнее солнцестояние происходит почти в одну и ту же дату – 20 или 21 июня.

Длинный день и самая короткая ночь в 2023 году приходится на среду, 21 июня в 17:57 по киевскому времени. Как раз в это время центр Солнца пройдет через самую северную точку эклиптики – воображаемой линии, возле которой Солнце движется по небу.

Длинный день в 2023 году будет продолжаться 16 часов 27 минут, поскольку 21 июня солнце взойдет в 03:46 утра и зайдет в 20:13 вечера.

Традиции Дня летнего солнцестояния

Наши предки считали, что этот день особенный, наполненный мощной энергетикой. По этой причине они останавливали все сельхозработы, чтобы заняться более приятными делами. К примеру, собирали лекарственные травы.

В старину день солнцестояния ассоциировался у людей с водой и огнем. Люди шли купатся, потому что веровали, что так могут очистить душу. А еще – разжигали огонь, плели венки и водили хороводы.

Также в этот день люди вставали гораздо раньше, чтобы встретить восход и помыться ночной росой. Они считали, что это придаст им красоту и силу.