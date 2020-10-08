Американская актриса и активистка Джейн Фонда стала героиней нового выпуска журнала Interview, где снялась в откровенной и очень стильной фотосессии.

Джейн Фонда, которая часто участвует в различных политических акциях, снялась в смелой фотосессии, показав себя совсем с другой стороны. Женщина сыграла во многих фильмах – "Если свекровь – монстр", "Крутая Джорджия", "Молодость", "Отцы и дочери", – но в таком образе ее можно увидеть едва ли не впервые.

Интересно! 82-летняя Джейн Фонда снялась в стильной фотосессии для глянца и рассказала о пластических операциях

Для фотосессии издания Interview женщина надела лакированные ботфорты на шпильках Saint Laurent, красное платье Michael Kors с жакетом и красные варежки. Звезда также примерила черную водолазку-платье Bottega Veneta с кожаными длинными перчатками и черной шляпой. Провокативности нарядам добавляли позы, которые выбирала для фотографий Джейн. Стилистом съемки стал знаменитый модельер Энтони Ваккарелло, а фотографом – Люк Гилфорд.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гилфорд

В интервью для журнала 82-летняя Фонда рассказала о своем отношении к экологической моде. Женщина не скрывает, что в последнее время почти ничего себе не покупает из нового и трендового, а для выходов в свет подбирает вещи даже 30-летней давности.

Мы не должны потреблять так много. Нужно уметь довольствоваться меньшим. Я в последнее время практически не покупаю ничего нового. Особенно, стараюсь воздерживаться от покупки новой одежды... я до сих пор ношу то, что носила 30 лет назад. У меня действительно много одежды, поэтому для меня это легко. Другим же стоит просто обратить внимание на то, что они покупают,

– прокомментировала актриса.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гилфорд

Что касается ее активной общественной деятельности, то Джейн призналась, что из-за этого ей неоднократно отказывали в сотрудничестве в Голливуде. Но ее сбережения не давали женщине "впасть в кризис".

"Я хочу быть честной. Я дочь Генри Фонда и всегда находилась в привилегированном положении. Даже тогда, когда я начала зарабатывать меньше, я понимала, что у меня были сбережения, к которым я могла вернуться", – отметила Джейн Фонда.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гилфорд

Напомним, что Джейн Фонда была трижды замужем и имеет троих детей, двое из которых – усыновлены. Последние отношения женщины продолжались с 2009 по 2017 год с 78-летним продюсером Ричардом Перри.