Американська актриса та активістка Джейн Фонда стала героїнею нового випуску журналу Interview, де знялась у відвертій та дуже стильній фотосесії.

Джейн Фонда, яка часто бере участь у різних політичних акціях, знялась у сміливій фотосесії, показавши себе зовсім з іншої сторони. Жінка зіграла у багатьох кінострічках – "Якщо свекруха – монстр", "Крута Джорджія", "Юність", "Батьки та дочки", – але у такому образі її можна побачити чи не вперше.

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Для фотосесії видання Interview жінка одягнула лаковані ботфорти на шпильках Saint Laurent, червону сукню Michael Kors з жакетом і червоні рукавиці. Зірка також приміряла чорну водолазку-сукню Bottega Veneta зі шкіряними довгими рукавицями та чорним капелюхом. Провокативності вбранням додавали пози, які обирала для фотографій Джейн. Стилістом зйомки став знаменитий модельєр Ентоні Ваккарелло, а фотографом – Люк Гілфорд.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гілфорд

В інтерв'ю для журналу 82-річна Фонда розповіла про своє ставлення до екологічної моди. Жінка не приховує, що останнім часом майже нічого собі не купує з нового і трендового, а для виходів у світ підбирає речі навіть 30-річної давності.

Ми не повинні споживати так багато. Потрібно вміти задовольнятися меншим. Я останнім часом практично не купую нічого нового. Особливо, намагаюся утримуватися від покупки нового одягу … Я досі ношу те, що носила 30 років тому. У мене дійсно багато одягу, тому для мене це легко. Іншим же варто просто звернути увагу на те, що вони купують,

– прокоментувала актриса.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гілфорд

Щодо її активної громадської діяльності, то Джейн зізналась, що через це їй неодноразово відмовляли у співпраці в Голлівуді. Але її заощадження не давали жінці "впасти в кризу".

"Я хочу бути чесною. Я дочка Генрі Фонда і завжди перебувала в привілейованому становищі. Навіть тоді, коли я почала заробляти менше, я розуміла, що у мене були заощадження, до яких я могла повернутися", – зазначила Джейн Фонда.



Джейн Фонда для Interview / Фото Interview, Люк Гілфорд

Нагадаємо, що Джейн Фонда була тричі одруженою та має трьох дітей, двоє з яких – усиновлені. Останні стосунки жінки тривали з 2009 по 2017 рік із 78-річним продюсером Річардом Перрі.