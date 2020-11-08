Весь мир говорит о результатах выборов президента США и уверенной победе Джо Байдена. Впрочем, место в политике и предвыборной кампании занимала Камала Харрис, которая стала первой женщиной-вице-президентом.

Женщина, ставшая вице-президентом США, отличается не только своими лидерскими амбициями и первенством во многих сферах жизни, но имеет и свой особый стиль, не свойственный ни одной другой женщине в политике. Предлагаем вам посмотреть лучшие аутфиты Камалы Харрис в материале 24 канала.

Стоит знать Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США

Стоит отметить, что стиль может проявлять определенные сообщения, которые хочет донести человек. Поэтому, вполне вероятно, что и Камала Харрис передает определенные мысли своими образами.

Строгие костюмы

Чаще всего Камалу Харрис можно увидеть в брючных костюмах. В основном они однотонные, также могут быть с клетчатым принтом. Вице-президент никогда не выбирает слишком яркие цвета, поэтому в ее гардеробе преобладают костюмы насыщенных синих, бордовых, серых или светлых пастельных цветов. Кроме брюк, Камала также выбирает обычные скинни-джинсы темных тонов, которые соединяет с пиджаками.

Знаменитые Converse

Камала Харрис сочетает свои костюмы с темными туфлями на невысоком каблуке. Однако, очень часто на различных мероприятиях или выступлениях, она появляется в светлых Converse или других кроссовках. Эксперты отмечают, что такой выбор обуви свидетельствует о том, что она хочет быть ближе к людям. Ведь "когда женщина-политик одевает то, что обычные люди – это обнадеживает", – высказалась профессор моды Хейзел Кларк. Это также показывает ее либералистические взгляды. Камала хочет одеваться так, чтобы это было прежде всего удобно для нее.

Главный аксессуар Камалы Харрис

Стильные аутфиты Камала дополняет и аксессуарами. Они, как и элементы одежды, являются лаконичными и минималистическими. Чаще всего Харрис украшает шею тонкими цепочками с жемчугом или ожерельем, что наматывает несколько раз. Они могут быть молочного цвета, золотыми или серебряными. Этот аксессуар является главным для вице-президента США. Ожерелье или цепочки удачно дополняют образ и подчеркивают женственность Камалы. Уши Харрис в основном украшены серьгами с камнями или жемчугом круглой формы.