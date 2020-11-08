Увесь світ говорить про результати виборів президента США та впевнену перемогу Джо Байдена. Втім, важливе місце у політиці та передвиборчій кампанії займала Камала Гарріс, яка стала першою жінкою-віцепрезиденткою.

Жінка, що стала віцепрезиденткою США, вирізняється не тільки своїми лідерськими амбіціями та першістю в багатьох сферах життя, має й свій особливий стиль, що не притаманний жодній іншій жінці в політиці. Пропонуємо вам переглянути найкращі аутфіти Камали Гарріс у матеріалі 24 каналу.

Варто знати Камала Гарріс та її історичне значення: біографія віцепрезидентки США

Варто зазначити, що стиль може проявляти певні повідомлення, які хоче донести людина. Тому, цілком ймовірно, що й Камала Гарріс передає певні думки своїми образами.

Строгі костюми

Найчастіше Камалу Гарріс можна побачити в брючних костюмах. Здебільшого вони однотонні, також можуть бути з клітчастим принтом. Віцепрезидентка ніколи не обирає надто яскравих кольорів, тому в її гардеробі переважають костюми насичених синіх, бордових, сірих, або світлих пастельних кольорів. Окрім штанів, Камала також обирає звичайні скінні-джинси темних тонів, які поєднує з піджаками.

Знамениті Converse

Камала Гарріс поєднує свої костюми з темними туфлями на невисоких підборах. Однак, дуже часто на різних заходах або виступах, вона з'являється в світлих Converse чи інших кросівках. Експерти зазначають, що такий вибір взуття свідчить про те, що вона хоче бути ближчою до людей. Адже "коли жінка-політик одягає те, що звичайні люди – це обнадіює", – висловилась професор моди Хейзел Кларк. Це також виявляє її лібералістичні погляди. Камала хоче вдягатися так, щоб це було насамперед комфортно для неї.

Головний аксесуар Камали Гарріс

Стильні аутфіти Камала доповнює й аксесуарами. Вони, як й елементи одягу, є лаконічними та мінімалістичними. Найчастіше Гарріс прикрашає шию тонкими ланцюжками з перлами або намистом, що намотує кілька разів. Вони можуть бути молочного кольору, золотими або срібними. Цей аксесуар є головним для віцепрезидентки США. Намисто або ланцюжки вдало доповнюють образ і підкреслюють жіночність Камали. Вуха Гарріс здебільшого прикрашені сережками з камінцями або перлинами круглої форми.