Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала продолжает отдыхать в Египте. Туда она отправилась вместе с сыновьями, отцом и свекром. Одним из развлечений в солнечной стране стали квадроциклы.

Джамала решила устроить семейный отпуск. В то время, как в Украине наступила зима, звезда отправилась в жаркий Египет. Там она нежилась на солнышке, плавала в море, а также устроила поездку на квадроциклах. Увлекательными кадрами знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме.

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Джамала на квадроцикле в пустыне

Артистка выбрала для поездки джинсы, майку и рубашку, а на голову надела красивый платок. Чтобы песок не попадал в глаза, Джамала решила закрыть их солнцезащитными очками. Вместе со звездной мамой в пустыню отправился ее старший сын Эмир-Рахман.

Семья не только покаталась на квадроциклах, но и прогулялась по пустыне и сделала несколько ярких фотографий. У каждого эта поездка останется в памяти навсегда, ведь они редко путешествуют вместе, к тому же так активно.

"Наше путешествие по марсианской пустыне. Один дедушка – хорошо, а два – еще лучше! Кто там говорил, что бабушки – лучшие няни? Мне повезло, у меня лучшие няни – дедушки! Они впервые в Египте. Такие счастливые, как дети. Видели кристаллы, гору ороговевших ракушек, кораллов. Даже не верится, что когда-то на этом месте было море. Эмир в шоке. Его впечатлений хватит на целый год!", – написала в публикации Джамала.

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