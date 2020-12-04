Вместе с отцом и двумя сыновьями певица Джамала уже несколько дней отдыхает в Египте. Семья путешествует по курортным городам и устраивает увлекательные развлечения. Так, артистка показала, как плавает с огромной черепахой.

На личной странице в инстаграм Джамала активно демонстрирует семейный отдых в Египте. Если раньше звезда снимала преимущественно сыновей – 2-летнего Эмира и 5-месячного Селим-Гирая, то теперь решила показать, как релаксирует сама.

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Певица посетила известную на весь мир бухту Абу Дабаб, где устроила довольно экстремальное развлечение – поплавала в море с огромной черепахой. Для купания она выбрала легкое платье персикового цвета на бретелях. Наряд длины макси очень эффектно смотрелся под водой. Как объяснила Джамала подписчикам, именно ради красоты она надела платье.

В маске для дайвинга певица плавала рядом с огромной черепахой. Она оставалась в стороне от животного, ведь туристам запрещают касаться морских жителей.

Черепах и других морских животных трогать нельзя – у них слабое сердце. Поэтому просто наблюдаем в открытом море и радуемся,

– рассказала Джамала.

Артистка рассказала, что в городке Марса-Алам уже приобрела себе платок якобы бренда Louis Vuitton и продолжает наслаждаться морем вместе с сыновьями и отцом.

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