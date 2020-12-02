Джамала показала, как младший сын плавает в море: милое видео из Египта
На днях певица Джамала вместе с детьми и отцом отправилась на отдых в Египет. Сыновья звезды не только наслаждаются солнечной погодой, но и купаются в море. Звезда сняла на видео, как плавает младший Селим-Гирай.
Джамалу не пугает ни пандемия коронавируса, ни закрытие границ. Второй раз за этот год она устроила отпуск на заграничном курорте. На этот раз для отдыха артистка выбрала городок Марса-Алам, что в Египте. С сыновьями Эмиром и Селим-Гираем она наслаждается теплым климатом и Красным морем. На личной странице в инстаграм певица показала видео с младшим сыном, которое растрогало сеть.
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Милое видео из Египта
На видео пятимесячный Селим-Гирай одет в милое белое боди в серый горошек. Джамала призналась: на самолет спешила так, что забыла для сына специальный купальный костюм. Поэтому пригодилась одежда, которую артистка получила в роддоме вместе с "Пакетом малыша".
О безопасном купании мальчика в море звездная мамочка тщательно позаботилась. Он плавал на крошечном надувном круге со специальным фиксатором для головы. В воде малыш чувствовал себя уверенно и весело болтал ногами. Похоже, море Селим-Гирай полюбил с первых месяцев жизни, ведь когда ему было всего два месяца семья отправилась в Турцию.
"Может, я уже наслушалась арабского языка, но мне кажется, что Селимка поет на арабском", – написала Джамала, посоветовав фолловерам прислушаться к звукам малыша.
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