Известная певица Джамала не боится путешествовать с маленькими детьми даже в условиях пандемии. Она отправилась в Египет и показала, как сын наслаждается отдыхом с украинской артисткой Ниной Матвиенко, которую семья встретила на курорте случайно.

Лишь недавно певица Джамала говорила о том, что существенно ограничивает передвижение по Киеву из-за увеличения количества больных коронавирусом по всей Украине. Однако страх заразиться COVID-19 не помешал звезде устроить отпуск за границей. На личной странице в инстаграме она показала, что вместе с сыновьями Эмиром и Селим-Гира и отцом отправилась в курортный городок Марса-Алам в Египте.

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Джамала с семьей отдыхает в Египте

Артистка поделилась, что отпуск спланировала всего за три дня, а самолетом в Египет отправилась в воскресенье, 29 ноября. В городе Марса-Алам Джамала оказалась впервые и отметила, что пляжи курорта не переполнены туристами, поэтому она с семьей чувствует себя в безопасности.

Очень круто, что даже во время пандемии можно открывать для себя какие-то крутые места. Никогда не была в городе Марса-Алам, хотя очень люблю Египет,

- подчеркнула певица.

Джамала призналась, что на безлюдном пляже их ждал неожиданный сюрприз. Они случайно встретили народную артистку Украины Нину Матвиенко, которая отдыхает в этом же отеле. Поэтому звезды имели возможность поплавать в Красном море вместе. От такой компании была в восторге не только Джамала, но и 2-летний Эмир, которого звездная мама фотографировала и снимала на видео.

"Уникальная певица Нина Митрофановна, которая случается раз в никогда, просто плавает с моим сыном", – заявила исполнительница в инстаграм-сторис.

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