Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева часто делится с подписчиками фото в интересных образах. На днях звезда продемонстрировала новый смелый look, который подойдет для осени.

На личной странице в инстаграме Илона Гвоздева распространила новые фотографии. Победительница шоу "Танцы со звездами" обожает подбирать стильные образы и демонстрировать их своим поклонникам, которые засыпают звезду комментариями в ответ.

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Look Илоны Гвоздевой

Известная танцовщица позировала в нежно-коричневом спортивном костюме, который состоит из стильного худи и широких брюк. Сверху звезда надела теплый пуховик в тон. Наряд Илона Гвоздева соединила с длинной вязаной шапкой, которую тоже подобрала в цвет.

Такую одежду дополняли стильные бело-коричневые кроссовки на массивной подошве. Илона Гвоздева распустила длинные волосы, а образ дополнила легким макияжем. Он только подчеркнул черты лица и натуральную красоту танцовщицы.

В подписи к фото знаменитость предложила развлечься в карантин выходного дня. В частности, познакомиться с другими поклонниками Илоны, рассказав о себе, и поделиться с ними разными советами.



Илона Гвоздева / Instagram / @ilonagvozdeva