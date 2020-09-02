Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз взбудоражила сеть пикантным образом. Исполнительница позировала во дворе собственного загородного дома, прощаясь с летом 2020 года.

Надя Дорофеева любит делиться пикантными кадрами в сети. Она взбудоражила воображение 5-миллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме, опубликовав очередное обольстительное фото.

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Дорофеева принадлежит к самым сексуальным женщинам в украинском шоу-бизнесе. Она смелая и уверенная в себе, не боится делиться откровенными фото и щеголять обольстительной фигурой. На днях звезда попрощалась с летом 2020 года и опубликовала атмосферную фотографию.

Надя позировала на идеальном зеленом газоне во дворе собственного загородного дома. Там она наслаждалась жаркими летними днями, ведь не решилась отправиться в заграничное путешествие.

Артистка позировала, лежа на животе, в белых шортах и ​​розовом бюстгальтере от купальника. Волосы она заплела в косу и украсила красивыми белыми ромашками. Надя лакомилась фруктами и наслаждалась каждой минутой.

"Какое ты быстрое, лето", – написала под фото Дорофеева.