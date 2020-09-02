Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре розбурхала мережу пікантним образом. Виконавиця позувала на подвір'ї власного заміського будинку, прощаючись із літом 2020 року.

Надя Дорофєєва полюбляє ділитися пікантними кадрами в мережі. Вона розбурхала уяву 5-мільйонної аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі, опублікувавши чергове звабливе фото.

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Дорофєєва належить до найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона смілива та впевнена в собі, не боїться ділитися відвертими фото та хизуватися звабливою фігурою. Днями зірка попрощалася з літом 2020 року та опублікувала атмосферну світлину.

Надя позувала на ідеальному зеленому газоні на подвір'ї власного заміського будинку. Саме там вона насолоджувалася спекотними літніми днями, адже не наважилася відправитися у закордонну подорож.

Артистка позувала, лежачи на животі, у білих шортах та рожевому бюстгальтері від купальника. Волосся вона заплела у косу та прикрасила красивими білими ромашками. Надя смакувала фруктами та насолоджувалася кожною хвилиною.

"Якесь ти швидке, літо", – написала під фото Дорофєєва.