Мы сделали подборку романтических мест, которые можно посетить в День влюбленных. Не обязательно их посещать 14 февраля, можно дождаться ближайших выходных и поехать туда, где царит атмосфера нежности и любви, отмечает 24 Канал.

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Куда пойти на День святого Валентина – список романтических мест

"Итальянский дворик" во Львове

Романтическое место в сердце Львова обязательно вам понравится. Эта локация привлекает влюбленных своей атмосферой и красотой. Возможно, все потому, что дворик своей архитектурой напоминает дворики Рима или Флоренции. Или потому, что этот уголок наполнен множеством романтических историй. Также здесь можно выпить настоящего львовского кофе и отлично провести время вместе.

Куда пойти на День святого Валентина - интересные места / Фото "То есть Львов"

"Памятник влюбленным" в Харькове

Скульптура состоит из фигуры парня и девушки, слившихся в страстном поцелуе. Она воспроизводит The Kissing Bridge – Мост поцелуев в Великобритании. Памятник создан по проекту местных студентов. Среди пар бытует легенда: если влюбленные поцелуются у памятника, то их любовь точно будет долгой и пылкой.

Куда уехать не День Валентина / Фото IGotoWord

"Остров влюбленных" в Тернополе

Это романтическое место известно по всей Украине, ведь атмосфера острова излучает нежность и глубину человеческих чувств. Остров был создан в конце 40-х годов прошлого столетия, а расположен он посреди Тернопольского озера. Попасть туда можно через небольшой мост из парка.

Здесь часто устраивают свидания, фотосессии или предложения руки и сердца. Существует даже поверье, что если парень признается на Острове влюбленных, то семья будет крепкой, а любовь будет продолжаться вечно.

Куда поехать на День Валентина – интересные места в Украине / Фото из открытых источников

"Тоннель любви" в Ровенской области, город Клевань

Удивительный тоннель, созданный из веток и деревьев, является одним из самых романтичных мест в Украине. Здесь можно сделать красивые зимние фото во время праздничного тура. Такая поездка с любимым человеком протяженностью в 4 километра не только подарит вам множество невероятных фото, но и добавит особой искры в ваши чувства.

Какие места посетить на День святого Валентина / Фото "Волынские новости"

"Влюбленное сердце" в Одессе

Одесса – это отличное место для романтических прогулок. В нем неподалеку от "Тещиного моста" находится арт-инсталляция в форме "ажурного" сердца. Многие влюбленные пары имеют традицию, заявляя о своих чувствах, вешать замки в форме сердца с датой знакомства, брака или другой памятной даты, ведь это символизирует прочность любовных связей.

Интересные локации на День святого Валентина – список топ-5 мест / Фото Depo.UA

Отмечаем, что с учетом военного положения в Украине следует позаботиться прежде всего о своей безопасности, выбирая для посещения интересное место в День святого Валентина.