Ми зробили добірку романтичних місць, які можна відвідати на День закоханих. Не обов’язково їх відвідувати 14 лютого, можна дочекатися найближчих вихідних й поїхати туди, де панує атмосфера ніжності та любові, зазначає 24 Канал.

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Куди піти на День святого Валентина – список романтичних місць

"Італійський дворик" у Львові

Романтичне місце у серці Львова неодмінно вам сподобається. Ця локація вабить закоханих своєю атмосферою та красою. Можливо, все тому, що дворик своєю архітектурою нагадує на дворики Риму чи Флоренції. Чи тому, що цей куточок наповнений безліччю романтичних історій. Також тут можна випити справжньої львівської кави й чудово провести час разом.

Куди піти на День святого Валентина – цікаві місця / Фото "То є Львів"

"Пам'ятник закоханим" у Харкові

Скульптура складається з фігури хлопця та дівчини, які злилися в палкому поцілунку. Вона відтворює The Kissing Bridge – Міст поцілунків у Великій Британії. Пам'ятник був створений за проектом місцевих студентів. Серед пар побутує легенда: якщо закохані поцілуються біля пам'ятника, то їхня любов точно буде довготривалою та палкою.

Куди поїхати не День Валентина / Фото IGotoWord

"Острів закоханих" у Тернополі

Це романтичне місце відоме у всій Україні, адже атмосфера острова випромінює ніжність та глибину людських почуттів. Острів був створений в кінці 40-х роках минулого століття, а розташований він посеред Тернопільського озера. Потрапити туди можна через невеличкий міст з парку.

Тут часто влаштовують побачення, фотосесії чи пропозиції руки та серця. Існує навіть повір’я, що якщо хлопець освідчиться на Острові закоханих, то сім’я буде міцною, а любов триватиме вічно.

Куди поїхати на День Валентина – цікаві місця в Україні / Фото з відкритих джерел

"Тунель кохання" у Рівненській області, місто Клевань

Дивовижний тунель створений із гілок та дерев є одним з найромантичніших місць в Україні. Тут можна зробити красиві зимові світлини під час святкового туру. Така подорож із коханою людиною протяжністю в 4 кілометри не лише подарує вам безліч неймовірних фото, але й додасть особливої іскри у ваші почуття.

Які місця відвідати на День святого Валентина / Фото "Волинські новини"

"Закохане серце" в Одесі

Одеса – це чудове місце для романтичних прогулянок. У ньому неподалік від "Тещиного мосту" знаходиться арт-інсталяція у формі "ажурного" серця. Багато закоханих пар мають традицію, заявляючи про свої почуття, вішати замки у формі серця із датою знайомства, шлюбу чи іншої пам'ятної дати, адже це символізує міцність любовних зв'язків.

Цікаві локації на День святого Валентина – список топ-5 місць / Фото Depo.UA

Зазначаємо, що з урахуванням воєнного стану в Україні варто подбати перш за все про свою безпеку, обираючи для відвідування цікаве місце на День святого Валентина.