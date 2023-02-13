Валентинки могут быть разных форм и отличаться между собой дизайном и наполнением. Вы можете подарить их не только любимым, но и всем тем, кого вы любите. Ведь даря валентинку, вы выражаете свои глубокие чувства, отмечает 24 Канал.
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Идеи валентинок на День влюбленных
- Декор для дома – валентинки
Главный мотив каждой валентинки – это красное сердце. Так что вы можете украсить свой дом интересным декором ко Дню Валентина. К примеру, это может быть гирлянда из текстильных сердечек, которую можно повесить над рабочим столом или сделать атрибутом для фотосессии в стиле Love Story.
Идеи валентинок на День святого Валентина 2023 / Фото Crafta
Также можно вырезать бумажные валентинки разных размеров и собрать их в гирлянду. Ею можно украсить двери, окна или мебель.
День Валентина – идеи валентинок / Фото из открытых источников
Валентинки на прищепках – тоже оригинальный способ поздравить с Днем Валентина.
День святого Валентина 2023 - варианты валентинок / Фото Pexels
- Валентинки в формате открыток.
Всегда приятно получать валентинку, сделанную своими руками. Ее можно сделать из любых материалов, главное здесь – это креативность и аккуратность.
День влюбленных 2023 – идеи валентинок / Фото Joy Pup
- Валентинка-закладка
Для тех, кто увлекается книгами, можно сделать тематическую закладку ко Дню Святого Валентина, которая в то же время может исполнить роль валентинки.
Интересные идеи валентинок на День Валентина / Фото Lydi Out Loud
- Цветы в форме сердца
Романтичной и трогательной валентинкой будут цветы в коробке формы сердца. Этот сюрприз подарит хорошие эмоции не только в День влюбленных и подойдет в любой другой день.
Варианты валентинок на День святого Валентина / Фото из открытых источников
Также в такую цветочную композицию в формате валентинки можно добавить сладости.
День святого Валентина 2023 – идеи валентинок / Фото