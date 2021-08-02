Лучшие ивенты августа: WHITE NIGHTS FESTIVAL, Бумбокс, HVOB
Источник:24 канал
Африканский вайб на WHITE NIGHTS FESTIVAL, мощный инди-рок от 5 vymir, взрывная электроника GusGus – как будет звучать музыкальный август, узнавайте из этой подборки.
У нас остался лишь один месяц лета, и мы не должны его просидеть дома. Вашему вниманию предлагаем 8 самых интересных событий в Киеве, где можно круто и весело провести последние моменты лета 2021.
Интересно 8 причин окунуться в отрыв на White Nights Festival. Africa
ПОЙ СЮДИ: КрихіткаКогда: 5 августа, 20:00
Где: Курени (Парковая дорога, 4)
Стоимость: 700 гривен
Мы невероятно по ним соскучились. Группа "Крихітка" выйдет на сцену "Пой Сюди" с новыми песнями и любимыми хитами. Более того, музыканты готовят новую пластинку, а значит, встречи с ними непременно участятся.
ПОЙ СЮДИ: Крихітка / Фото пресс-службы мероприятия
Кристина СоловийКогда: 13 августа, 19:00
Где: D12 (ул. Десятинная, 12)
Стоимость: от 290 гривен
"Тримай", "Хто, як не ти", "Шкідлива звичка", "Любий друг", "Про весну", "Коала" – лемковская принцесса Кристина Соловий споет на августовском концерте и эти стопроцентные хиты, и абсолютно новые песни с будущей пластинки певицы Rosa Ventorum.
Концерт Кристини Соловий в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICAКогда: 13 – 14 августа
Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Биломорськая, 1)
Стоимость: 799 – 2300 гривен
Августовские "Белые ночи" говорят всем Hakuna Matata! и приглашают окунуться в горячие ритмы Африки. Среди хедлайнеров – необычайная MAGDALENA, фурор нынешнего Евровидения Go_A, Бенджамин Стэнфорд, он же DUB FX, и техно-легенда DJ HELL. Еще нас ждут невероятные артинсталляции, ожившие афро-мифические создания и всего 110 мировых артистов.
WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
БумбоксКогда: 19 августа, 18:00
Где: Osocor Residence (ул. Виноградна, 2)
Стоимость: от 840 гривен
Волнующе лирические и талантливые "Бумбокс" вполне уже могут считаться легендой украинской музыки. Их концерты – это редкое удовольствие для поклонников. А в середине августа в Osocor Residence будет и вовсе сверхличный концерт Андрея Хлывнюка и компании: организаторы обещают роскошную атмосферу и звук.
Концерт "Бумбокс" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
HVOBКогда: 20 августа, 20:00
Где: ЮБК (Труханов остров)
Стоимость: от 890 гривен
Магнетически привлекательный электронный саунд и необычайный вокал – это один из самых необычных дуэтов на мировой арене HVOB. Его составляют прекрасные и откровенные в своем творчестве австрийцы Пауль Валльнер и Анна Мюллер. В украинской столице они проведут волшебный оупенейр, презентуя новый альбом ROCCO, от которого в восторге весь мир.
Австрийская группа HVOB в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
GusGusКогда: 28 августа
Где: ВДНХ, павильон 19 (проспект Глушкова, 1)
Стоимость: от 700 гривен
Выдающиеся исландские электронщики закроют летний сезон традиционно взрывным и в то же время проникновенным и чувственным выступлением. GusGus везут к нам свежую пластинку Mobile Home, а мы с нетерпением их ждем.
GusGus в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
5 vymirКогда: 30 августа
Где: D12 (ул. Десятинная, 12)
Стоимость: от 350 гривен
Сейчас их концертные выступления – большая редкость. Под конец августа киевский инди-бэнд, который продолжает британские рок-традиции, освободит всю накопленную энергию во время лайву на террасе D12.
Концерт 5 vymir / Фото пресс-службы мероприятия
БЕZ ОБМЕЖЕНЬКогда: 31 августа
Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А)
Стоимость: 590 – 1790 гривен
Сергей Танчинец и компания запланировали на 2022 год грандиозный концерт на НСК "Олимпийский". Августовское выступление под открытым небом (группа будет зажигать на смотровой площадке КВЦ "Парковый") будет предшествовать этому значимому событию.
Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станет завершающим летом 2021 / Фото пресс-службы мероприятия