У нас остался лишь один месяц лета, и мы не должны его просидеть дома. Вашему вниманию предлагаем 8 самых интересных событий в Киеве, где можно круто и весело провести последние моменты лета 2021.

Интересно 8 причин окунуться в отрыв на White Nights Festival. Africa

ПОЙ СЮДИ: Крихітка

Когда: 5 августа, 20:00

Где: Курени (Парковая дорога, 4)

Стоимость: 700 гривен

Мы невероятно по ним соскучились. Группа "Крихітка" выйдет на сцену "Пой Сюди" с новыми песнями и любимыми хитами. Более того, музыканты готовят новую пластинку, а значит, встречи с ними непременно участятся.



ПОЙ СЮДИ: Крихітка / Фото пресс-службы мероприятия

Кристина Соловий

Когда: 13 августа, 19:00

Где: D12 (ул. Десятинная, 12)

Стоимость: от 290 гривен

"Тримай", "Хто, як не ти", "Шкідлива звичка", "Любий друг", "Про весну", "Коала" – лемковская принцесса Кристина Соловий споет на августовском концерте и эти стопроцентные хиты, и абсолютно новые песни с будущей пластинки певицы Rosa Ventorum.



Концерт Кристини Соловий в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA

Когда: 13 – 14 августа

Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Биломорськая, 1)

Стоимость: 799 – 2300 гривен

Августовские "Белые ночи" говорят всем Hakuna Matata! и приглашают окунуться в горячие ритмы Африки. Среди хедлайнеров – необычайная MAGDALENA, фурор нынешнего Евровидения Go_A, Бенджамин Стэнфорд, он же DUB FX, и техно-легенда DJ HELL. Еще нас ждут невероятные артинсталляции, ожившие афро-мифические создания и всего 110 мировых артистов.



WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Бумбокс

Когда: 19 августа, 18:00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградна, 2)

Стоимость: от 840 гривен

Волнующе лирические и талантливые "Бумбокс" вполне уже могут считаться легендой украинской музыки. Их концерты – это редкое удовольствие для поклонников. А в середине августа в Osocor Residence будет и вовсе сверхличный концерт Андрея Хлывнюка и компании: организаторы обещают роскошную атмосферу и звук.



Концерт "Бумбокс" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

HVOB

Когда: 20 августа, 20:00

Где: ЮБК (Труханов остров)

Стоимость: от 890 гривен

Магнетически привлекательный электронный саунд и необычайный вокал – это один из самых необычных дуэтов на мировой арене HVOB. Его составляют прекрасные и откровенные в своем творчестве австрийцы Пауль Валльнер и Анна Мюллер. В украинской столице они проведут волшебный оупенейр, презентуя новый альбом ROCCO, от которого в восторге весь мир.



Австрийская группа HVOB в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

GusGus

Когда: 28 августа

Где: ВДНХ, павильон 19 (проспект Глушкова, 1)

Стоимость: от 700 гривен

Выдающиеся исландские электронщики закроют летний сезон традиционно взрывным и в то же время проникновенным и чувственным выступлением. GusGus везут к нам свежую пластинку Mobile Home, а мы с нетерпением их ждем.



GusGus в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

5 vymir

Когда: 30 августа

Где: D12 (ул. Десятинная, 12)

Стоимость: от 350 гривен

Сейчас их концертные выступления – большая редкость. Под конец августа киевский инди-бэнд, который продолжает британские рок-традиции, освободит всю накопленную энергию во время лайву на террасе D12.



Концерт 5 vymir / Фото пресс-службы мероприятия

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Когда: 31 августа

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А)

Стоимость: 590 – 1790 гривен

Сергей Танчинец и компания запланировали на 2022 год грандиозный концерт на НСК "Олимпийский". Августовское выступление под открытым небом (группа будет зажигать на смотровой площадке КВЦ "Парковый") будет предшествовать этому значимому событию.



Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станет завершающим летом 2021 / Фото пресс-службы мероприятия