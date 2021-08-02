У нас залишився лише один місяць літа і ми не повинні його просидіти вдома. Вашій увазі пропонуємо 8 найцікавіших подій у Києві й не тільки, де можна круто та весело провести останні моменти літа 2021.

Цікаво 8 причин поринути у відрив на White Nights Festival. Africa

ПОЙ СЮДИ: Крихітка

Коли: 5 серпня, 20:00

Де: Курені (Паркова дорога, 4)

Вартість: 700 гривень

Ми неймовірно за ними скучили. Гурт "Крихітка" вийде на сцену "Пой Сюди" із новими піснями та улюбленими хітами. Ба більше – музиканти готують нову платівку, а значить зустрічі з ними неодмінно почастішають.



ПОЙ СЮДИ: Крихітка / Фото пресслужби заходу

Христина Соловій

Коли: 13 серпня, 19:00

Де: D12 (вул. Десятинна, 12)

Вартість: від 290 гривень

"Тримай", "Хто, як не ти", "Шкідлива звичка", "Любий друг", "Про весну", "Коала" – лемківська принцеса Христина Соловій заспіває на серпневому концерті й ці стовідсоткові хіти, й абсолютно нові композиції з майбутньої платівки співачки Rosa Ventorum.



Концерт Христини Соловій у Києві / Фото пресслужби заходу

WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA

Коли: 13 – 14 серпня

Де: Арт-завод "Платформа" (вул. Біломорська, 1)

Вартість: 799 – 2300 гривень

Серпневі "Білі ночі" кажуть усім Hakuna Matata! і запрошують зануритися в гарячі ритми Африки. Серед хедлайнерів – надзвичайна MAGDALENA, фурор цьогорічного Євробачення Go_A, Бенджамін Стенфорд, він же DUB FX, і техно-легенда DJ HELL. Ще нас чекають неймовірні артінсталяції, ожилі афро-міфічні створіння і всього 110 світових артистів.



WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA у Києві / Фото пресслужби заходу

Бумбокс

Коли: 19 серпня, 18:00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Вартість: від 840 гривень

Хвилююче ліричні й талановиті "Бумбокс" цілком уже можуть вважатися легендою української музики. Їхні концерти – це рідкісне задоволення для шанувальників. А в середині серпня в Osocor Residence буде й зовсім надособливий концерт Андрія Хливнюка та компанії: організатори обіцяють розкішну атмосферу та звук.



Концерт "Бумбокс" у Києві / Фото пресслужби заходу

HVOB

Коли: 20 серпня, 20:00

Де: ЮБК (Труханів острів)

Вартість: від 890 гривень

Магнетично привабливий електронний саунд і надзвичайний вокал – це один із найбільш незвичайних дуетів на світовій арені HVOB. Його складають прекрасні і відверті у своїй творчості австрійці Пауль Валльнер і Анна Мюллер. В українській столиці вони проведуть чарівний оупенейр, презентуючи новий альбом ROCCO, від якого зараз у захваті весь світ.



Австрійський гурт HVOB у Києві / Фото пресслужби заходу

GusGus

Коли: 28 серпня

Де: ВДНГ, павільйон 19 (проспект Глушкова, 1)

Вартість: від 700 гривень

Видатні ісландські електронщики закриють літній сезон традиційно вибуховим і водночас проникливим та чуттєвим виступом. GusGus везуть до нас свіжу платівку Mobile Home, а ми з нетерпінням їх чекаємо.



GusGus у Києві / Фото пресслужби заходу

5 vymir

Коли: 30 серпня

Де: D12 (вул. Десятинна, 12)

Вартість: від 350 гривень

Наразі їхні концертні виступи – велика рідкість. Під кінець серпня київський інді-бенд, який продовжує британські рок-традиції, звільнить всю накопичену енергію під час лайву на терасі D12.



Концерт 5 vymir / Фото пресслужби заходу

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Коли: 31 серпня

Де: КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16А)

Вартість: 590 – 1790 гривень

Сергій Танчинець та компанія запланували на 2022 рік грандіозний концерт на НСК "Олімпійський". Серпневий виступ просто неба (гурт запалюватиме на оглядовому майданчику КВЦ "Парковий") передуватиме цій значущій події.



Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стане завершальним влітку 2021 / Фото пресслужби заходу