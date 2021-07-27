Организаторы не только рассказали еще несколько деталей события, но и назвали имена новых хедлайнеров, которые будут зажигать в жаркие летние ночи 13 и 14 августа в Киеве.

К теме Время Африки пришло: первые детали августовского White Nights Festival

White Nights Festival. Africa: 8 причин погрузиться в отрыв

Путешествие к источникам и глубинам африканской мифологии

Каждый из нас родом из Африки. Именно на этом континенте сохранились настоящие эмоции и первобытная атмосфера. Для того чтобы окунуться в нее, стоит прийти на артзавод "Платформа", где благодаря тоннам оригинальных декораций и многообразию сцен и образов воссоздадут африканский вайб. В программе фестиваля будут:

человек-пантера и человек-крокодил, прогуливающиеся по улицам фестиваля;

танцы племени Масаи;

мифические создания "белой" Африки;

предсказание верховного колдуна.



White Nights Festival / Фото пресс-службы

Музыкальная Синергия, где каждый звук является частью ритуала освобождения эмоций

Звезды со всех уголков мира будут совмещать африканское шаманство с современными битами на 7 фестивальных сценах. Среди хедлайнеров:

DJ Hell – легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио;

– легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио; DUB FX – знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов.

– знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов. MAGDALENA – знаменитый музыкальный трендсетер, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. Она создала собственное международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума.

На сценах фестиваля будут зажигать:



White Nights Festival / Фото пресс-службы

Компиляция первобытного с современным через призму искусства

Тематические арт-творения на фестивале представят лучшие отечественные художники:

Егор Лемзяков презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма;

презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма; Демьян Ферий покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах;

покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах; MISHA KUSH представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера;

представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера; Лилия Кувалдина представляет серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи;

представляет серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи; Сергей Рожин представит медиаторский проект "Рабы Малевича", освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры;

представит медиаторский проект "Рабы Малевича", освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры; Юля Кисель покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию экзальтированного ума;

покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию экзальтированного ума; Мария Зражаева презентует портреты, открывающие тему настоящей жаркой Африки.

Открытие самой загадочной части мира через кино

Международный этнографический кинофестиваль ОКО стремится проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и великих народов, жителей городов и деревень. Он покажет 3 ленты об удивительном:

"Поговорим о снах";

"Афро-волосы и другие мифы";

"Мисс Искушение".



White Nights Festival / Фото пресс-службы

Отражение истинного африканского стиля

При поддержке Fashion TV на фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Художник работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции (в частности, в парижском ЛГБТ-шопе Agogogang), Великобритании и Конго. Дополнят образы дизайнера на показе аксессуары от парижан Pallaya и Nacho.

Вкусы Африки и любимые бары

Becherovka, Оlmeca и Absolut будут радовать на фесте особыми алкогольными напитками и коктейлями. А в придачу к гурманскому наслаждению обещают удивить нестандартными подачами и декором баров с африканским привкусом.



White Nights Festival / Фото пресс-службы

Адреналин в крови и жизнь в движении

На фестивале найдется место и для спорта. Будут локации для активного досуга, где можно поиграть в настольный футбол, овладеть балансбордом и принять участие в конкурсах и различных активностях под диджейские сеты.

Маркетплейс, где можно собрать феерический афро-панковский образ

Многие бренды и магазины подберут гостям тематические африканские аксессуары просто на фесте. Более того, в маркет-зоне можно будет сделать тату, купить винил и окунуться в культуру древнего индейского напитка какао.



White Nights Festival / Фото пресс-службы