Украинская "холостячка" Ксения Мишина уже в эту пятницу выберет того, с кем видит себя в будущем. В финале она сделает выбор между Алексеем и Александром, впрочем, немало фанатов делали "ставки" и на Андрея Рыбака, который покинул проект в последнем выпуске. Мишина решила объяснить свои действия.

По словам украинской актрисы, она совсем не ожидала такой бурной реакции поклонников на изгнание Андрея из шоу "Холостячка". Еще ранее стало известно, что у мужчины был роман за пределами проекта, впрочем, Ксения дала ему еще один шанс. Но знакомство с матерью Андрея, а также личные разговоры все же натолкнули ее на мысль, что у Ксении с участником шоу – разные пути.

Стоит увидеть Холостячка 8 выпуск: знакомство Ксении с родными мужчин и напряженная церемония роз

Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка – это когда что-то идет не так, но сердце не может ошибаться. Я воспринимаю ошибки как опыт. Это не значит, что я сама премудрость и мне не бывает больно, обидно или стыдно, просто я всегда действую! В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать – чего не чувствую,

– рассказала Мишина в своем профиле в инстаграме.

Женщина добавила, что, по ее мнению, такие ситуации даются людям, чтобы те проживали все в полной мере и создавали, шлифовали свою личность. И у нее такая возможность была.

"Я никого не осуждаю и за каждым оставляю право ошибаться. Я не обижаюсь и не злюсь, более того, я благодарю каждого, кто привносит в мою жизнь испытания. Но я оставляю за собой право выбирать, как относиться к тем или иным событиям в жизни, иначе, кого об этом спрашивать?"– подытожила "холостячка".

Как на изгнание из шоу отреагировал Андрей?

Что касается Андрея, то мужчина оставил в Сети довольно лаконичное и обнадеживающее сообщение: "Было хорошо. Будет лучше".