11 декабря в 8 выпуске "Холостячки" Ксения Мишина попрощалась с одним из мужчин. Это решение для девушки было одним из самых трудных за весь сезон. Ей пришлось выбирать, с кем она видит свое будущее и готова строить семью, а кого отпустит навсегда.

В 8 выпуске, за шаг до финала "Холостячка" была вынуждена сделать нелегкий выбор. На этой неделе она познакомилась с семьями трех мужчин и смогла узнать, как они ведут себя в кругу родных людей, пообщаться с родителями и выяснить все моменты, которые вызвали сомнения.

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"Холостячка" не скрывала, что ко всем мужчинам испытывает симпатию, поэтому передала им бутоньерки еще до начала церемонии роз. Однако отметила, что в финал пройдут только те, в отношении кого у нее не осталось сомнений.

Во время напряженной церемонии Ксения решила поговорить с Андреем. Она поделилась, что не готова постоянно сомневаться в нем, ведь мужчина быстро влюбляется в женщин и так же быстро эти чувства исчезают. Мишина отдала Рыбаку коробку, которую он подарил ей на первой вечеринке проекта. Тогда Андрей говорил, что ее можно открыть в финале или, когда "Холостячка" решит расстаться. Мужчина понял, что Ксения отпускает его. Он отправился домой в шаге от признания.

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Все следующую пятницу состоится долгожданный финал первого сезона реалити-шоу "Холостячка". Ксения Мишина среди двух главных претендентов на ее сердце выберет одного, с которым продолжит историю любви и будет строить отношения вне камер.