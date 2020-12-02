Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина, 28 ноября, в третий раз стали родителями. Кристина Решетник радостно делится с подписчиками фотографиями своей семьи, поэтому уже успела поделиться первым кадром маленького сына.

Новая фотография появилась на личной странице Кристины Решетник в Инстаграме.

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31-летняя мама трех сыновей опубликовала нежное фото из роддома. В кадре Кристина позирует с новорожденным сыном. Жена телеведущего призналась, что имя сыну они уже дали, впрочем пока держит его в секрете.

В кадре Кристина Решетник позирует в голубом халате, а маленький сын одет в синее боди, светлые ползунки в полоску и шапочку. В заметке звездная мама рассказала, почему любит роддома.

"Ну привет. За что я люблю эти пару дней в роддоме, то это за спокойствие и возможность "познакомиться" ближе со своим маленьким чудом. А еще за идеальную еду (да, я обожаю все то "здоровое" питание рожениц), на и готовность всех прийти на помощь в любой момент. Моя врач сказала, что маму в Европе отпускают домой уже через 6 часов после нормальных физиологических родов. А у нас дают 2-3 дня, раньше вообще было 5. Все для того, чтобы женщина хотя бы могла перестроиться – физически и психологически", – написала Кристина Решетник.

Женщина также добавила, что в роддоме хорошо, но дома с братьями – будет еще лучше, хотя как раз этого момента она немного боится. Отметим, звездные супруги воспитывают двух мальчиков – Ивана и Дмитрия.