Украинский блогер, юрист и жена Остапчука Кристина Горняк пообщалась в сети с поклонниками и призналась, чего желает на Новый год. По ее словам, она хочет вернуть здоровье, которое было у нее до инфицирования коронавирусом.

Откровенным признанием женщина поделилась в своем инстаграм. На вопрос к поклонникам "Что хотите получить на Новый год", она ответила, что хочет быть здоровой, как раньше. Известно, что в сентябре Кристина вместе с Владимиром Остапчуком переболели коронавирусом. Из-за этого им пришлось перенести свою свадьбу на середину октября.

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Реально поняла, что очень хочу такое самочувствие, как было до "короны". Лучший бы подарок был! А то что-то посыпалась,

– поделилась Кристина.



Кристина Горняк пожаловалась на здоровье / Instagram-Stories / @kristygor

Стоит добавить, что Владимир Остапчук тяжелее перенес болезнь – кроме потери запаха и обоняния, у него была двусторонняя пневмония и высокая температура. У Кристины в свою очередь были симптомы ближе к простуде, однако также не чувствовала вкусов и запахов. Впоследствии телеведущий признавался, что из побочных эффектов после болезни у него длительное время была усталость, а вот у Кристины были проблемы с желудком, одной почкой и недавно проблемы с давлением, из-за чего пришлось вызвать "скорую помощь" на дом.