Крестопоклонное воскресенье 2023 года: кого чествуют и что нельзя делать в этот день

19 марта по православному календарю – третье воскресенье Великого поста, которое называют Крестопоклонным. Что нельзя делать в этот день – читайте ниже.

В третье воскресенье Великого поста верующие по-особому чтят крест Господень, отсюда пошло и название – Крестопоклонное воскресенье. В этот день на Литургии вместо "Святой Боже" поют "Кресту твоему" и кланяются – так происходит и всю неделю, сообщает 24 Канал.

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Какие праздники отмечают 19 марта

Кроме крещения, 19 марта верующие вспоминают Константина и его мать Елену, прославившихся благочестивой жизнью.

В этот день вспоминают о 42 аморийских мучениках. Это святые военачальники Амории, взятые в плен. Известны тем, что не отступили от веры и отказались переходить в ислам. За это халиф Аль-Васик приказал их казнить.



42 аморийские мученики / Фото из Википедии

19 марта именины празднуют: Федор, Максим, Константин, Аркадий, Илона, Елена.

В мире отмечается День клиента и Международный день планетариев.

Что нельзя делать в Крестопоклонное воскресенье

Согласно обычаям, 19 марта следует придерживаться следующих правил: