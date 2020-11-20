Фрэнсис Форд Коппола решил презентовать обновленную версию фильма "Крестный отец 3". Сейчас в сети опубликовали трейлер, который вызвал восторг у любителей культовой ленты.

"Крестный отец 3": трейлер фильма

Еще в первые дни сентября компания Paramount Pictures подтвердила, что к выпуску готовят обновленный фильм "Крестный отец 3". В 1990 году лента получила немало критики от зрителей, сообщал 24 канал. Поэтому впервые за 30 лет режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил вернуться к этой работе.

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По его словам, фильм будет называться "Крестный отец, кода: смерть Майкла Корлеоне". Лента будет иметь совершенно другие начало и конец, а также новые эпизоды и музыку. Все кадры были отсняты в 1990 году, поэтому новая лента – это результаты работы монтажа. В то же время обновленный фильм больше будет соответствовать концепции, которую придумали режиссер Фрэнсис Форд Коппола и писатель Марио Пьюз.

Сперва "Крестный отец, кода: смерть Майкла Корлеоне" презентуют в кинотеатрах, произойдет это 4 декабря 2020 года. После премьеры фильм будет доступен для просмотра на стриминговых платформах. Сейчас в сети презентовали официальный трейлер к культовой киноленте.

"Крестный отец, кода: смерть Майкла Корлеоне": трейлер к фильму

Интересные факты о "Крестном отце 3"

Как известно, "Крестный отец 3" считается самой слабой лентой криминальной трилогии. Эксперты еще в 1990 году отмечали, что сюжет фильма не такой захватывающий, как две предыдущие части, а некоторые актеры заслуживают "Золотую малину". Потому Фрэнсис Форд Коппола решил создать свою версию фильма в 2020 году.

Главную роль в ленте исполнил Аль Пачино. Перед съемками 3 части он требовал гонорар в 7 миллионов долларов и процент от проката. Такая безумная сумма возмутила Фрэнсиса Форда Копполу, поэтому он начал разрабатывать сценарий, где героя Аль Пачино убивают в первые минуты ленты. Это заставило актера задуматься и отказаться от своих требований.

Кроме этого, в "Крестном отце" снялась дочь режиссера София Каппола.



София Каппола в фильме "Крестный отец" / Фото Кинориум