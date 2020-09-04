Режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил, что вскоре презентует новую версию фильма "Крестный отец 3". Что именно хочет изменить автор культовой ленты – узнавайте в материале.

Какие изменения претерпит " Крестный отец 3"

По данным The Film Stage, компания Paramount Pictures уже подтвердила, что Фрэнсис Форд Коппола будет вносить изменения в финальную ленту трилогии "Крестный отец". Режиссер хочет сделать другое начало и окончание фильма, а также добавить музыкальные сцены и эпизоды, которых зрители еще не видели. Каппола заявил, что эта версия будет ближе к его первоначальному замыслу, который в 1990 году корректировали представители Paramount Pictures.

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"Для этой версии я создал новое начало и конец и добавил некоторые сцены, кадры и музыкальные отступления. Учитывая эти изменения и восстановленные кадры, для меня это более достойный финал "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Я благодарен, что мне разрешили его переделать", – отметил режиссер.

Ленту планируют презентовать в декабре 2020 года. После проката "Крестный отец 3" появится на онлайн-платформах.

Что известно о фильме

Лента вышла на большой экран в 1990 году и стала завершающей в культовой трилогии "Крестный отец". По сюжету, События ленты происходят через 20 лет после предыдущей части. Мафиози Майкл Карлеоне стремится начать легальный бизнес и отойти от уголовных дел. Но его же подчиненные мешают это сделать: в клане начинаются беспорядки, что заставляет гангстера вернуться к кровавым методам ведения бизнеса.

Главную роль в "Крестном отце 3" сыграл Аль Пачино. Интересно, что перед самыми съемками его участие в фильме оставалось под вопросом. Актер хотел гонорар в 7 миллионов долларов и процент от проката криминальной драмы. Однако Фрэнсис Форд Коппола предлагал на 2 миллиона меньшую сумму. Когда же конфликт обострился, режиссер начал писать сценарий, по которому героя Аль Пачино убивают в первые минуты ленты, поэтому актер сразу же забыл о своих требованиях.

Кроме Аль Пачино, в фильме сыграли: Даян Китон, Талия Шайр, Энди Гарсия, Джо Мантенья, Элай Волак и другие.

Смотрите трейлер к "Крестному отцу 3": видео