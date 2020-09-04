Режисер Френсіс Форд Коппола оголосив, що невдовзі презентує нову версію фільму "Хрещений батько 3". Що саме хоче змінити автор культової стрічки – дізнавайтесь у матеріалі.

Яких змін зазнає "Хрещений батько 3"

За даними The Film Stage, компанія Paramount Pictures вже підтвердила, що Френсіс Форд Коппола буде вносити зміни до фінальної стрічки трилогії "Хрещений батько". Режисер хоче зробити інший початок та закінчення фільму, а також додати музичні сцени і епізоди, яких глядачі ще не бачили. Каппола заявив, що ця версія буде ближчою до його початкового задуму, який у 1990 році коригували представники Paramount Pictures.

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"Для цієї версії я створив новий початок і кінець, і додав деякі сцени, кадри та музичні відступи. З огляду на ці зміни та відновлені кадри, для мене це більш гідний фінал "Хрещеного батька" та "Хрещеного батька 2". Я вдячний, що мені дозволили його переробити", – зазначив режисер.

Стрічку планують презентувати у грудні 2020 року. Після прокату "Хрещений батько 3" з'явиться на онлайн-платформах.

Що відомо про фільм

Стрічка вийшла на великий екран у 1990 році та стала завершальною у культовій трилогії "Хрещений батько". За сюжетом, події стрічки відбуваються за 20 років після попередньої частини. Мафіозі Майкл Карлеоне прагне розпочати легальний бізнес та відійти від кримінальних справ. Але його ж підлеглі заважають це зробити: у клані починаються заворушення, що змушує гангстера повернутись до кривавих методів ведення бізнесу.

Головну роль у "Хрещеному батьку 3" зіграв Аль Пачіно. Цікаво, що перед самими зйомками його участь у фільмі залишалась під питанням. Актор хотів гонорар в 7 мільйонів доларів та відсоток від прокату кримінальної драми. Однак Френсіс Форд Коппола пропонував на 2 мільйона меншу суму. Коли ж конфлікт загострився, режисер почав писати сценарій, за яким героя Аль Пачіно вбивають у перші хвилини стрічки, тому актор одразу ж забув про свої вимоги.

Окрім Аль Пачіно, у фільмі зіграли: Даян Кітон, Талія Шайр, Енді Гарсія, Джо Мантенья, Елай Волак та інші.

Дивіться трейлер до "Хрещеного батька 3": відео