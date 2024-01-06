С Крещением Господним: подборка светлых поздравлений в картинках по случаю праздника

Сегодня в Украине отмечается Крещение. В этот день Господь крестился в реке Иордан. Обряд крещения совершил Иоанн Предтечи, когда Иисусу Христу было 30 лет. Тогда появился Святой Дух, который выглядел как голубь.

На Крещение люди традиционно идут в церковь, чтобы послушать литургию и помолиться. Кроме того, святят воду и купаются в проруби. Говорят, что священная вода исцеляет и помогает избавиться от различных болезней. Однако не нужно находиться в проруби слишком долго, а погружаться стоит только в специальных местах.

Интересно Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

По случаю праздника 24 Канал собрал поздравления в картинках. Украинцы, желаем вам хорошего и спокойного дня. Христос крещается!

Крещение 2024: поздравления в картинках

Поздравление с Крещением / Фото pruvitannja.com.ua

Поздравление с Крещением / Фото Chas.News

Поздравление с Крещением / Фото Mobile Cards

Поздравление с Крещением / Фото "ТСН"

Поздравление с Крещением / Фото planbphoto

Поздравление с Крещением / Фото WoMo

Поздравление с Крещением / Фото Eva Blog

Поздравление с Крещением / Фото "Страна У"

Поздравление с Крещением / Фото lux.fm

Поздравление с Крещением / Фото "Вікна"