С Крещением Господним: подборка светлых поздравлений в картинках по случаю праздника
Сегодня в Украине отмечается Крещение. В этот день Господь крестился в реке Иордан. Обряд крещения совершил Иоанн Предтечи, когда Иисусу Христу было 30 лет. Тогда появился Святой Дух, который выглядел как голубь.
На Крещение люди традиционно идут в церковь, чтобы послушать литургию и помолиться. Кроме того, святят воду и купаются в проруби. Говорят, что священная вода исцеляет и помогает избавиться от различных болезней. Однако не нужно находиться в проруби слишком долго, а погружаться стоит только в специальных местах.
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По случаю праздника 24 Канал собрал поздравления в картинках. Украинцы, желаем вам хорошего и спокойного дня. Христос крещается!
Крещение 2024: поздравления в картинках