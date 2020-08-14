Популярная украинская исполнительница Alyosha со дня на день в третий раз станет мамой. Пока артистка готовится к рождению дочери, постоянно делится вариантами стильных образов для будущих мам. На днях она очаровала сеть романтическим фото.

Поклонники певицы с нетерпением ждут день, когда она объявит о рождении дочери. А пока Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) наслаждается каждым мгновением особого состояния и с радостью делится приятными моментами с многотысячной аудиторией подписчиков на личной странице в инстаграме.

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Знаменитость позировала на фоне живописной локации – в парке Киевского политехнического института. Фото было сделано в пасмурную погоду, во время легкого дождя. Alyosha изображена, сидя на зеленой травке.

Образ беременной Alyosha

Для фотосессии звезда выбрала красное платье с длинными рукавами. На нем было видно капли дождя. Хотя у наряда был свободный крой, однако это не смогло скрыть большой беременный животик. Романтический образ Елена дополнила изысканными серьгами.

Волосы звездная мама уложила ровно и собрала обратно. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах. Такой look поразил ее поклонников, ведь он – безупречен.

"Сегодня в воздухе чувствуется осень...", – лаконично подписала снимок Alyosha.



Беременная Alyosha в красном платье / Instagram / @alyoshasinger