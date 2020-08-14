Популярна українська виконавиця Alyosha з дня на день втретє стане мамою. Поки артистка готується до народження донечки, невпинно ділиться варіантами стильних образів для майбутніх матусь. Днями вона замилувала мережу романтичним фото.

Прихильники співачки з нетерпінням чекають на день, коли вона оголосить про народження доньки. А поки що Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) насолоджується кожною миттю особливого стану та з радістю ділиться приємними моментами із багатотисячною аудиторією підписників на особистій сторінці в інстаграмі.

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Знаменитість позувала на тлі мальовничої локації – в парку Київського політехнічного інституту. Фото було зроблене в похмуру погоду, під час легенького дощу. Alyosha зображена, сидячи на зеленій травичці.

Образ вагітної Alyosha

Для фотосесії зірка обрала червому сукню з довгими рукавами. На ній було видко краплі дощу. Хоча вбрання мало вільний крій, проте не змогло приховати чималий вагітний животик. Романтичний образ Олена доповнила вишуканими сережками.

Волосся зіркова матуся вклала рівно і зібрала назад. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках та коричневою помадою на губах. Такий look неябияк вразив її прихильників, адже він – бездоганний.

"Сьогодні у повітрі відчувається осінь...", – лаконічно підписала знімок Alyosha.



Вагітна Alyosha у червоній сукні / Instagram / @alyoshasinger