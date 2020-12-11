По случаю Международного дня танго, которое отмечают 11 декабря, телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким показала страстный номер в прямом эфире программы "Утро с Украиной".

В семье Лилии Ребрик все без исключения увлекаются танцами. Сама ведущая покоряла паркет "Танцев со звездами" с мужем, старшая дочь Диана не только актриса, но и балльная танцовщица, а 2-летняя Полина пока с восторгом наблюдает за родными. Поэтому свою любовь к танцу супруги решили продемонстрировать в прямом эфире утреннего шоу, исполнив танго. Фото Ребрик опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Ведущая призналась, что с детства мечтала танцевать, но овладела новое умение только в 28 лет на шоу "Танцы со звездами". Тогда ее партнером стал будущий муж Андрей Дикий, который увлекался актрисой на каждой тренировке и хвалил. Сейчас звезда утверждает, что с любимым они танцуют всегда и везде.

Мы реально танцуем везде и всегда, я не преувеличиваю! Когда мы вместе и слышим музыку, я не могу удержаться. В такие моменты я так горжусь нашей парой,

– призналась Лилия Ребрик.

Именно поэтому в Международный день танго пара согласилась показать страстный номер в эфире шоу "Утро с Украиной". Постановка была крайне эмоциональной и чувственной.



Лилия Ребрик с мужем / Фото Instagram / @ liliia.rebrik

Образ Лилии Ребрик

Для танго ведущая подобрала элегантный образ. Она танцевала в приталенном платье насыщенного красного цвета с длинными рукавами и обнаженной спиной. Наряд не ограничивал движения звезды и подчеркивал стройную фигуру. Платье Ребрик довершила черными танцевальными туфлями и массивными серьгами, а волосы собрала в низкий хвост.

Партнер и муж Лилии Ребрик Андрей Дикий появился в классических черных брюках, рубашке песочного цвета и жилетке. Вместе они смотрелись очень гармонично.



Лилия Ребрик с мужем / Фото Instagram / @ liliia.rebrik