Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская показала поклонникам безупречный вариант образа. На этот раз артистка позировала перед камерой в ярком пальто, что улучшает настроение в пасмурные осенние дни.

Знаменитость поделилась серией фото на личной странице в инстаграм. Она часто показывает поклонницам различные аутфиты и поражает безупречным внешним видом.

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Артистка сделала несколько ярких кадров в Киеве. Она искренне улыбалась и наслаждалась моментом. Конечно, без внимания подписчиков не остался образ Цибульской.

Осенний look Оли Цибульской

Оля предстала перед камерой в ярком пальто красного цвета и с поясом на талии. Такой look был очень эффектным и подходил народной любимице. Под пальто певица надела нюдовий свитер с высокой горловиной и принтом. Поскольку на фотографии Цибульская позировала не в полный рост, то нельзя увидеть, какой низ она выбрала. Вероятней всего, это были штаны и красивая осенняя обувь.

Осенний аутфит исполнительница дополнила небольшими серьгами-кольцами. Короткие волосы она аккуратно уложила на бок, а на лице сделала нежный макияж с матовой помадой на губах.



Оля Цибульская в красном пальто / Instagram / @cybulskaya



Яркий осенний look Оли Цибульской / Instagram / @cybulskaya