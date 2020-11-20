В красном пальто: Оля Цибульская очаровала осенним образом – фото
Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская показала поклонникам безупречный вариант образа. На этот раз артистка позировала перед камерой в ярком пальто, что улучшает настроение в пасмурные осенние дни.
Знаменитость поделилась серией фото на личной странице в инстаграм. Она часто показывает поклонницам различные аутфиты и поражает безупречным внешним видом.
Смотрите также В леопардовой шубе Оля Цибульская покорила дерзким образом – фото
Артистка сделала несколько ярких кадров в Киеве. Она искренне улыбалась и наслаждалась моментом. Конечно, без внимания подписчиков не остался образ Цибульской.
Осенний look Оли Цибульской
Оля предстала перед камерой в ярком пальто красного цвета и с поясом на талии. Такой look был очень эффектным и подходил народной любимице. Под пальто певица надела нюдовий свитер с высокой горловиной и принтом. Поскольку на фотографии Цибульская позировала не в полный рост, то нельзя увидеть, какой низ она выбрала. Вероятней всего, это были штаны и красивая осенняя обувь.
Осенний аутфит исполнительница дополнила небольшими серьгами-кольцами. Короткие волосы она аккуратно уложила на бок, а на лице сделала нежный макияж с матовой помадой на губах.
Оля Цибульская в красном пальто / Instagram / @cybulskaya
Яркий осенний look Оли Цибульской / Instagram / @cybulskaya
Поделиться новостью