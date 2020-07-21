Популярная певица давно покорила публику своими стильными выходами, став примером для подражания украинским модницам. Настя Каменских показала очередной смелый look, объединив кожаные минишорты с белой рубашкой.

Новую неделю Настя Каменских традиционно начинает не только из списка дел, но и с позирования на камеру. Ее летний гардероб пополняется стильной одеждой, который звезда демонстрирует в инстаграм-профие.

К теме В вышитом платье: Настя Каменских очаровала красотой на фоне природы – живописные фото

Для очередного жаркого дня певица выбрала дерзкий образ и сделала ставку на всегда модную классику, объединив белое с черным. На ней легкая рубашка с большим карманом, которую украсили кисти кремового цвета. Эпатажа Настя Каменских добавила, надев кожаные минишорты с металлической фурнитурой. Тонкую талию подчеркнул массивный пояс.

Звезда не забыла и об аксессуарах. Она дополнила образ блестящими серьгами-кольцами, а макияж сделала с акцентом на глаза, нарисовав стрелки. Настя Каменских уложила свои волнистые волосы на одну сторону, а взгляд направила в объектив камеры.