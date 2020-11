Украинская певица Ирина Федишин очередной раз показала стильный образ. Артистка позировала перед камерой в лосинах и кофте, а также поделилась курьезной историей, которая случились на днях с ее мужем.

Ирина Федишин часто показывает поклонницам свой look of the day. На личной странице в инстаграме она опубликовала фотографию, где продемонстрировала стильный аутфит, а в заметке рассказала, как ее муж на днях потерял телефон.

Образ Ирины Федишин

Знаменитость позировала, сидя на роскошном кожаном кресле. Судя по геолокации, фотография была сделана во львовской гостинице "Таурус". Исполнительница предстала перед камерой в кожаных лосинах черного цвета и белой кофте с большими пуговицами. Такой look народная любимица соединила с черными кроссовками на высокой подошве.

Роскошные белокурые волосы Ирина уложила в локоны и забрала назад. На лице она сделала безупречный макияж с акцентом на глазах и нежно-розовой помадой на губах.



Стильный look Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

В заметке Федишин рассказала, что несколько дней назад ее муж потерял телефон. Он долго искал его, обращался в полицию. В этом гаджете очень много личной информации: контакты, фото, рабочие заметки. Именно поэтому Ирина с мужем очень волновались, чтобы все это не попало в доступ чужих людей. Все-таки телефон нашли, а как именно это произошло, певица пообещала рассказать позже.