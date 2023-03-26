Который сейчас час: украинцы перевели часы на летнее время
В ночь с 25 на 26 марта украинцы перешли на летнее время. Традиционно стрелки часов перевели на один час вперед, из-за чего время сна сократилось.
Уже больше 40 лет в Украине дважды в год переводят часы. Причиной тому является экономия электроэнергии и существование традиции соответствия биологического времени к календарному времени, сообщает 24 Канал.
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Который сейчас час
Современные гаджеты, в том числе Android и iOS, самостоятельно обновляются и переходят на летнее время. А на механических часах перевести время нужно самостоятельно.
Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. 26 марта в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.Точное время сейчас смотрите здесь
Как адаптироваться к переводу часов
Перевод часов – стресс для организма. Чтобы быстрее привыкнуть и при этом хорошо чувствовать себя, следует соблюдать несколько простых советов.
- По крайней мере, за час до сна не пользуйтесь гаджетами.
- Ложитесь спать на 15-30 минут раньше, чем привыкли.
- Перед сном не пейте чай, кофе или алкогольные напитки.
- Старайтесь соблюсти сбалансированное и здоровое питание, пейте много воды.
- Перед сном обязательно проветривайте комнату.
Соблюдать эти правила следует не только, чтобы быстрее адаптироваться к изменению времени, но и для улучшения самочувствия, восстановления организма.