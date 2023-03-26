Который сейчас час: украинцы перевели часы на летнее время

В ночь с 25 на 26 марта украинцы перешли на летнее время. Традиционно стрелки часов перевели на один час вперед, из-за чего время сна сократилось.

Уже больше 40 лет в Украине дважды в год переводят часы. Причиной тому является экономия электроэнергии и существование традиции соответствия биологического времени к календарному времени, сообщает 24 Канал.

Важно Украина перейдет на летнее время: какой будет разница с другими странами

Который сейчас час

Современные гаджеты, в том числе Android и iOS, самостоятельно обновляются и переходят на летнее время. А на механических часах перевести время нужно самостоятельно.

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. 26 марта в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.

Как адаптироваться к переводу часов

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Перевод часов – стресс для организма. Чтобы быстрее привыкнуть и при этом хорошо чувствовать себя, следует соблюдать несколько простых советов.

По крайней мере, за час до сна не пользуйтесь гаджетами.

Ложитесь спать на 15-30 минут раньше, чем привыкли.

Перед сном не пейте чай, кофе или алкогольные напитки.

Старайтесь соблюсти сбалансированное и здоровое питание, пейте много воды.

Перед сном обязательно проветривайте комнату.

Соблюдать эти правила следует не только, чтобы быстрее адаптироваться к изменению времени, но и для улучшения самочувствия, восстановления организма.