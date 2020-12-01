Надя Дорофеева впервые как сольная певица выступила в эфире телешоу. В суперфинале "Танцев со звездами" артистка появилась в обольстительном образе от известного бренда Danielle Guizio.

Еще в составе группы "Время и стекло" Надя Дорофеева не стеснялась примерять сексуальные образы, которые акцентируют внимание на стройной фигуре. С началом сольной карьеры как певица DOROFEEVA она демонстрирует не менее откровенные наряды. На личной странице в инстаграме звезда эффектно показала образ для суперфинала "Танцев со звездами".

Важно Надю Дорофееву обвинили в плагиате песни и использовании фонограммы на "Танцах со звездами"

Образ Нади Дорофеевой для "Танцев со звездами"

Артистка, которая получила серебро в первом обновленном сезоне проекта, заняла место за судейским столом рядом с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом. Она появилась в костюме бренда Danielle Guizio, состоящем из мини-юбки и укороченного пиджака с бахромой на рукавах и плечах. Стоимость костюма составляет 400 долларов – 11 600 гривен.

Открытое декольте Надя Дорофеева решила скрыть за роскошным колье с камнями, а талию оставила обнаженной, похваставшись невероятной фигурой. Look она дополнила кремовыми босоножками на каблуках и с золотой цепочкой. Волосы певица собрала в два высоких хвоста, а визажисты позаботились об изысканном макияже с серебряными тенями.



Надя Дорофеева на "Танцах со звездами" / Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева на "Танцах со звездами" / Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева на "Танцах со звездами" / Instagram / @nadyadorofeeva