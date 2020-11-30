Украинская певица Надя Дорофеева недавно презентовала первую сольную песню Gorit и клип на нее. 29 ноября она выступила с дебютным треком в финале "Танцев со звездами", однако выступление вызвало волну возмущения среди зрителей. В частности, артистку обвиняют в плагиате и использовании фонограммы.

В грандиозном финале "Танцев со звездами 2020" было много выступлений специальных гостей. На паркет вышла и экс-участница Надя Дорофеева. Однако выступление артистки стало причиной скандала. Под видео, которое опубликовали на официальном ютуб-канале шоу, зрители активно оставляют негативные комментарии.

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Надю Дорофееву обвинили в плагиате и использовании фонограммы

Первый трек проекта DOROFEEVA вызвал у слушателей неоднозначные эмоции. Поклонники Нади приятно поражены ее выступлением на "Танцах со звездами" и поздравляют с началом сольной карьеры. Но есть много пользователей сети, которые заметили в ее хите Gorit плагиат. Так, многие в комментариях отмечают, что композиция Дорофеевой – это кавер на хит Mathematics группы Little Boots.

Украинцы также отмечают, что продюсер Потап, который является одним из авторов песни, неоднократно был замечен на плагиате. Поэтому неудивительно, что снова произошла такая ситуация.

Хороший кавер на Little Boots – Mathematics.

Я такой сольной карьеры не понимаю, когда песни воруют у других! Little Boots – Mathematics.

Люди, это кавер, а не премьера! Понимаете или нет?

Вообще не понимаю, как после фирмы Little Boots можно слушать вот это.

Вау, украла песню Надюша. Начала свою карьеру с позора.

Сколько еще таких "ла-ла-ла" готовит нам Потап? Как хорошо он изучил потребности своего контингента!



Негативные комментарии под видео выступления Дорофеевой / Скриншоты

Little Boots – Mathematics: смотрите видео онлайн

Также многие зрители "Танцев со звездами" пишут, что артистка пела под фонограмму. Есть и те, кому не понравился образ певицы. Люди отмечают, что он слишком откровенен и совсем не подходит для ее возраста.

Странный образ подростка для 30-летней девушки.

В таком образе и с такой "глубинной" песней! Maruv отдыхает. Немедленно на стриптиз-шоу в кабаре!

Выступление Нади – это запись!

Обидно, что этот номер был в записи, а не в прямом эфире.

Поет под фонограмму еще и номер сняли до эфира. Зачем нам тот прямой эфир?



Негативные комментарии под видео выступления Дорофеевой / Скриншоты

Однако поклонники Нади также не остаются в стороне и становятся на ее защиту. Они отмечают, что Дорофеева выглядела безупречно и ее песня также невероятна.

Просто шикарная!

Наслаждение для ушей, а те, кто ее хейтят, просто завидуйте молча.

Так круто! Надя – молодец!

Это так круто!



Положительные комментарии под видео выступления Дорофеевой / Скриншоты

Выступление Нади Дорофеевой на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн