7 коротких и милых имен для девочек, которые подойдут всем

Некоторые родители дают своим младенцам имена, когда они находятся в животике. Мол, чтобы привыкали. А есть те, кто до последнего не может определиться.

Если вы долго думаете, какое имя выбрать, не переживайте. Мы поможем вам решить эту проблему. Но перед этим подумайте, чтобы имя гармонировало с фамилией, потому что потом бывают забавные ситуации. Перед вами – список коротких и красивых имен для девочек.

Возьмите на заметку Остаются в памяти надолго: 8 старинных украинских имен для мальчиков

Список коротких и милых имен для девочек