На днях Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри дала редкое интервью. Разговор с журналистами происходил по видеосвязи, однако Меган не упустила случая продемонстрировать стильный образ.

Звездные супруги вышли в прямой эфир из собственного поместья, расположенного в Санта-Барбаре. Во время трансляции поклонники пары не могли отвести взгляд от Меган, которая, как всегда, выглядела потрясающе.

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Образ Меган Маркл

Супруга британского принца не прекращает диктовать тренды модницам в разных уголках мира. Ее вкус в одежде безупречен и уже пришелся по душе не одной красавице. На этот раз Маркл предстала перед камерой в коричневом обтягивающем топе от бренда Victor Glemaud. Наряд имел оригинальный вырез и хорошо подчеркнул прелести тела Меган. Также она надела брюки в тон топу, пошитые из искусственной кожи от Aritzia.

Волосы Меган Маркл собрала в пучок сзади, а на лице сделала легкий дневной макияж с акцентом на глазах. Мейк-ап был в естественных оттенках, поэтому прекрасно подчеркнул натуральную красоту жены принца Гарри. Она искренне улыбалась, что добавляло образу еще большей красоты и создавало позитивную атмосферу.

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