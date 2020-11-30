Дочь Дональда Трампа в воскресный день вместе с мужем Джаредом Кушнером решили прогуляться по южной лужайке Белого дома. Иванка не упустила случая похвастаться стильным аутфитом.

Иванка Трамп активно диктует тренды модницам в разных уголках мира. Она всегда предстает на публике в актуальном наряде и очаровывает безупречным видом. Во время последней прогулки знаменитость продемонстрировала идеальный осенний look.

Смотрите также Иванка Трамп очаровала сеть семейным фото

Осенний образ Иванки Трамп

Советник и дочь Дональда Трампа отправилась на прогулку с любимым. Для променада она выбрала теплый и удобный осенний наряд. Иванка позировала с улыбкой на лице, держа Джареда за руку.

На девушке видим джинсы и бордовый свитер с высокой горловиной. Такой наряд она довершила длинным пальто коричневого цвета. Соединила look с высокими черными сапогами на каблуках. Среди аксессуаров образ Трамп дополняли солнцезащитные очки с темными линзами.

Роскошные белокурые волосы Иванка собрала в прическу сзади. На фото не видно, какой макияж на глазах сделала знаменитость, а вот губы она, как обычно, накрасила темной матовой помадой.



Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото Getty Images