Дочь Дональда Трампа поделилась милым семейным кадром. Такую публикацию она сделала по случаю Дня благодарения в США.

Иванка Трамп обнародовала фотографию на личной странице в инстаграме. Она позировала с самыми родными в доме и решила запечатлеть счастливый момент на всю жизнь.

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Новое семейное фото Иванки Трамп

Знаменитая американская семья предстала перед камерой в домашних образах. Иванка вместо элегантных аутфитов, в которых ее привыкла видеть публика, надела черные брюки и бежевую кофту. Волосы она распустила, однако не делала безупречной укладки. На лицо нанесла тон, которым подчеркнула натуральную красоту.

На руках народная любимица держит младшего сына Теодора Джейсона, который отвел задумчивый взгляд от камеры. А рядом с Иванкой позируют дочь Арабелла Роуз и сын Джозеф Фредерик. Дети искренне улыбаются и вглядываются в объектив.

Любимый Трамп Джаред Кушнер нежно обнимает жену. Он счастлив провести День благодарения в семейном кругу и отдохнуть от повседневных дел.

"Счастливого Дня благодарения!", – написала в заметке Иванка.



Иванка Трамп с мужем и детьми / Instagram / @ivankatrump