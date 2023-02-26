Во время поста запрещается есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Такая пища содержит множество витаминов и питательных веществ, которые нужны человеку. Поэтому определенной категории людей строгий пост может только навредить, пишет 24 Канал.

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Кому запрещено соблюдать строгий пост

Существуют определенные категории людей, которым не следует соблюдать Великий пост. Можно употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные продукты:

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит и т.д.

Людям, пережившим тяжелые болезни и находящимся на реабилитации.

Больным инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез, гепатит, СПИД, различные типы респираторных инфекций.

Беременным и детям, которые не могут отказаться от мясных и молочных продуктов из-за состояния здоровья.

Тем, кто имеет проблемы с пищеварительной системой.

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Кому стоит не соблюдать Великий пост в 2023 году / Фото Canva

Таким людям нужно проконсультироваться с врачом, если они все-таки желают соблюдать некоторые ограничения в пище. Однако ни в коем случае не начинать пост самостоятельно.

Подчеркнем, что Великий пост – это не только о запрете в определенной пище, а также очищение от грехов души. Поэтому не менее важно соблюдать пост в духовном плане: много молиться, посещать богослужения в храме, не обижать ближних и быть милосердными.



Великий пост 2023 / Фото Pinterest