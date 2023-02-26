Під час посту забороняється їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Така їжа містить велику кількість вітамінів та поживних речовин, які потрібні людині. Тому певній категорії людей строгий піст може тільки нашкодити, пише 24 Канал.

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Кому заборонено дотримуватися строгого посту

Існують певні категорії людей, котрим не варто дотримуватися Великого посту. Можна вживати в їжу м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти:

Тим, хто має хронічні захворювання. Наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, артрит тощо.

Людям, які пережили важкі хвороби та перебувають на реабілітації.

Хворим на інфекційні захворювання, такі як туберкульоз, гепатит, СНІД, різні типи респіраторних інфекцій.

Вагітним і дітям, які не можуть відмовитися від м'ясних та молочних продуктів через стан здоров'я.

Особам, які мають проблеми з травною системою.

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Кому варто не дотримуватися Великого посту у 2023 році / Фото Canva

Таким людям потрібно проконсультуватися з лікарем, якщо вони все-таки бажають дотримуватися деяких обмежень в їжі. Однак ні в якому разі не розпочинати піст самостійно.

Підкреслимо, що Великий піст – це не тільки про заборону в певній їжі, а також очищення від гріхів душі. Тому не менш важливо дотримуватися посту в духовному плані: багато молитися, відвідувати богослужіння в храмі, не чинити кривди ближнім та бути милосердним.



Великий піст 2023 / Фото Pinterest