6 комнатных растений, которые очень хорошо пахнут

Когда мы садим или покупаем комнатные растения, обычно не задумываемся о том, пахнут ли они. Все внимание сосредоточено на внешнем виде. Мы подобрать вам несколько комнатных растений, которые хорошо пахнут.

Комнатные растения обычно выбирают по внешнему виду. Но есть еще один немаловажный фактор – запах. 24 Канал собрал подборку комнатных растений, которые очень хорошо пахнут.

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Вазоны, имеющие приятный аромат

Гардении обладают белыми цветами с сильным, сладким ароматом. Они очень популярны как комнатные растения именно из-за своего прекрасного запаха. Но уход с ней непрост: требует много света и влажной среды.



Гардении / Фото Растениевод

Жасмин имеет отличный интенсивный аромат. Он нуждается в ярком, но рассеянном свете. Разместите растение ближе к окну, где оно получает достаточно света, но избегайте прямых солнечных лучей, особенно летом.



Жасмин / Фото Уикенд

Герань обладает приятным, легким ароматом. Она имеет много сортов с разными оттенками цветов и листьев. Герань чувствует себя комфортно при температуре +18-24. Не размещайте растение в местах с резкими температурными изменениями.



Герань / Фото Растениевод

Мята известна прекрасным свежим ароматом, очищающим воздух и придающим бодрости. Она поможет преодолеть бессонницу и будет отпугивать всевозможных мух. Мята не требует особой влажности воздуха, но следует распиливать воду вокруг растения, особенно в жаркие периоды.



Мята / Фото Мир растений

Дерево лимона дома прекрасно ароматизирует дом, поскольку содержит много эфирного масла. Оно очень красиво, особенно когда появляются желтые продолговатые плоды. Обеспечьте регулярный полив для лимонного дерева. Почва должна быть влажной, но не мокрой.



Лимон / Фото Гастроном

Мирт – это прекрасное комнатное растение, известное своим приятным ароматом и густыми зелеными листьями. Его часто используют для лечения разных болезней. Мирт хорошо очищает воздух и наполняет его полезными веществами.



Мирт / Фото Доставка цветов