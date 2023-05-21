Кімнатні рослини зазвичай обирають за зовнішнім виглядом. Але є ще один важливий фактор – запах. 24 Канал зібрав добірку кімнатних рослин, які дуже гарно пахнуть.

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Вазони, які мають приємний аромат

Гарденії мають білі квіти з сильним, солодким ароматом. Вони дуже популярні як кімнатні рослини саме через свій прекрасний запах. Але догляд з нею непростий: потребує багато світла та вологого середовища.



Гарденії / Фото Рослиновід

Жасмин має чудовий інтенсивний аромат. Він потребує яскравого, але розсіяного світла. Розмістіть рослину ближче до вікна, де вона отримує достатньо світла, але уникайте прямого сонячного проміння, особливо влітку.



Жасмин / Фото Вікенд

Герань має приємний, легкий аромат. Вона має багато сортів з різними відтінками квітів і листя. Герань відчуває себе комфортно за температури +18-24. Не розміщуйте рослину в місцях з різкими температурними змінами.



Герань / Фото Рослиновід

М'ята відома прекрасним свіжим ароматом, який очищає повітря та додає бадьорості. Вона допоможе подолати безсоння та буде відлякувати всіляких мух. М'ята не вимагає особливої вологості повітря, але варто розпилювати воду навколо рослини, особливо в спекотні періоди.



М'ята / Фото Світ рослин

Дерево лимона вдома чудово ароматизує дім, оскільки містить багато ефірної олії. Воно дуже красиво, особливо, коли з'являються жовті подовгасті плоди. Забезпечуйте регулярний полив для дерева лимона. Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим.



Лимон / Фото Гастроном

Мирт – це прекрасна кімнатна рослина, відома своїм приємним ароматом і густим зеленим листям. Його часто використовують для лікування різних хвороб. Мирт гарно очищає повітря та наповнює його корисними речовинами.



Мирт / Фото Доставлення квітів