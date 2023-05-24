Вознесение Господне 2023 года: дата и запреты этого праздника

Вознесение – один из важнейших церковных праздников. В Священном Писании говорится, что после воскресения Иисус Христос провел со своими учениками 40 дней на земле, а затем вознесся на небо. Когда Вознесение в 2023 году – читайте дальше.

Вознесение Господнее – большой праздник для всех христиан, ведь оно причастно к празднованию Пасхи. Каждый год он приходится на 40 день после Воскресения. 24 Канал расскажет, когда состоится праздник Вознесения в 2023 году.

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Когда Вознесение в 2023 году

Празднование Вознесения зависит от того, когда была Пасха. В этом году воскресение праздновали 16 апреля православные и 9 апреля католики. Поэтому Вознесение в 2023 году состоится 25 мая.

В Библии описано, что после воскресения Иисус Христос пробыл около апостолов на земле 40 дней. После этого он собрал всех учеников на горе Элеон, где благословил их и вознесся на небеса. Тогда все находившиеся там увидели ангелов. Они рассказали ученикам, что Иисус вернется к ним со временем.

Что можно и запрещено делать

В день Вознесения Господня христиане посещают храм и ставят свечи за умерших. В этот день пост не предусмотрен, поэтому можно есть разные блюда. Заведено много молиться за упокой душ.

Также во время праздника паломники из разных уголков мира отправляются в монастырь на гору Олеон, где расположен камень с отражением ноги Иисуса, из которого он поднялся на небеса.

На Вознесение Господне строго запрещается: